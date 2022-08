Di 66 anni.

Improvvisamente è mancato all’età di 66 anni Ciro Baldissera. Ne danno il triste annuncio la moglie Lucia, le figlie Federica con Ivan, Pietro ed Emma e Stefania con Christian.

Il rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel duomo di “S. Maria Assunta” mercoledì 31 agosto alle ore 16.00 ove il caro Ciro sarà esposto dalle ore 15.30 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n.15, Gemona del Friuli

Orario visite:

martedì 8:30 – 18:30 mercoledì 8:30 – 15:00



Al termine del rito il caro Ciro proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria

martedì 30 c.m. alle ore 18.00 nel Santuario di “S. Antonio”.



Non fiori ma donazioni al C.R.O. di Aviano.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 29 Agosto 2022

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980