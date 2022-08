Gemona e il Friuli piangono Ciro Baldissera, morto nel tragico incidente sulla Pontebbana

Ciro Baldissera era molto conosciuto a Gemona e in tutto il Friuli.

Una comunità sconvolta quella di Gemona dopo la notizia della scomparsa di Ciro Baldissera, avvenuta ieri sera in un tragico incidente sulla Pontebbana.

Conosciuto e apprezzato da tutti non solo a Gemona ma anche in tutto il Friuli, dove Ciro si metteva a disposizione per realizzare sagre e manifestazioni, portando la sua polenta e la sua allegria.

Ex dipendente dell’Enel, Ciro Baldissera ieri sera stava viaggiando sulla Pontebbana quando, all’altezza di Artegna, l’auto si è ribaltata. Ancora da chiarire cosa abbia causato l’incidente: uno scontro violentissimo che ha intrappolato Ciro e un altro uomo nelle lamiere della vettura. Purtroppo per il 67enne non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra persona è stata traportata in ospedale in gravi condizioni.

Sono in molti quelli che oggi ricordano la sua passione, la sua allegria e quella voglia di mettersi sempre a disposizione per la comunità. “Un tragico incidente ci ha privato del tuo sorriso – commenta il sindaco di Gemona Roberto Revelant – . Siamo sconvolti. Senza fiato e senza parole. Ricorderemo la tua gioia, il tuo entusiasmo e la tua generosità. Per Gemona, per molti, per me, rappresenti un esempio da seguire. Ti vogliamo bene. Resterai sempre tra noi”.