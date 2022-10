Di 86 anni.

Ci ha lasciati all’età di 86 anni Giuseppe Perosa. Ne danno l’annuncio la moglie Liliana, le figlie Antonella, Alessandra e Anna con Michele, il fratello Gianfranco, l’adorata nipote Giulia e i parenti tutti.

Il funerale sarà celebrato martedì 4 ottobre, alle ore 14 e 30, nel Duomo di Gemona, ove il caro Giuseppe sarà esposto dalle ore 14 e 15, giungendo dal locale ospedale.

Il Rosario verrà recitato lunedì 3 ottobre, alle ore 19, nella chiesa di San Rocco.

Un particolare ringraziamento a tutti coloro che ci sono stati accanto in questo periodo. Si ringrazia anticipatamente quanti in qualsiasi forma, vorranno onorare la cara memoria.



Non fiori ma opere di bene.

Gemona del Friuli, 2 ottobre 2022

Castello onoranze funebri.