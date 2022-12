di 94 anni (ved. Venturini).

Ci ha lasciati all’età di 94 anni Maddalena Palese. Lo annunciano i figli Francesca con Dino, Giacomino con Silvana, i nipoti Giovanni con Linda, Elisa con Marco, i pronipoti Alice, Mattia e Mario unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel duomo di ” S. Maria Assunta ” sabato 3 dicembre alle ore 15 ove la cara Maddalena sarà esposta dalle ore 14:45 giungendo dall’ospedale civile di Tolmezzo.

Al termine del Rito la cara Maddalena proseguirà per la cremazione. Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 2 dicembre alle ore 18:00 nel Santuario di S. Antonio.

Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico dell’ospedale di Tolmezzo e al Dottor Baschino per le amorevoli cure prestatele.

Non fiori ma opere di bene, per ricordare la memoria di Maddalena, la famiglia sarebbe grata per chi volesse, ha scelto di donare eventuali offerte all’associazione:

“Un mondo a colori per Davide”

PrimaCassa Credito Cooperativo FVG

su IBAN IT56U0863763880025000082032

Grazie.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 1 Dicembre 2022

