Di 82 anni (ved. Sclisizzi)

Improvvisamente è mancata all’affetto dei suoi cari Maria Giau. Ne danno il triste annuncio i figli Andrea assieme a Daniela, Ruben e Gaia, Roberta assieme a Loris e Raffaele unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogoa Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta ” venerdì 17 marzo alle ore 10:30 ove la cara Maria sarà esposta dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite:

giovedì 8:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 9:30



Alla fine della funzione la cara Maria proseguirà per la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 16 C. M. alle ore 18:00 nel Santuario di S. Antonio.

Un sentito ringraziamento a tutto il personale Medico ed Infermieristico del 112 per le premurose cure prestatele.

Anticipatamente i famigliari ringraziano tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Gemona del Friuli, 15 marzo 2023

