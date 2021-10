L’argento per Jonathan Milan ai Mondiali di ciclismo su pista.

L’impresa è sfumata per un soffio, ma resta comunque un grande traguardo, quello raggiunto da Jonathan Milan. L’atleta di Buja ha ottenuto questa sera una strepitosa medaglia d’argento nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix.

Il 21enne friulano è stato sconfitto in finale dal recordman del mondo Ashton Lambie, al termine di una gara comunque entusiasmante. A coronare un’altra grande giornata per i colori azzurri è il terzo posto, con conseguente bronzo, di Filippo Ganna.

Ancora un grande risultato in questo 2021 che è davvero un anno di grazia per Jonathan. Dopo aver portato a casa l’oro olimpico e quello agli Europei, ieri Milan ha conquistato quello a squadre ai Mondiali. Ora, con questo argento, il palmares si arricchisce e l’atleta continua a far inorgoglire tutto il Friuli

