L’ottava edizione dell’Air Expo Fvg.

Sabato 29 agosto 2026 l’Aviosuperficie AVRO di Rivoli di Osoppo ospiterà l’ottava edizione di Air Expo Fvg, uno dei principali appuntamenti del settore nel Nord-Est, capace di riunire aziende aerospaziali, scuole di volo ed enti del territorio. La giornata sarà dedicata all’aviazione generale, sportiva e d’affari, ma rappresenterà anche l’occasione per presentare il nuovo volto dell’aviosuperficie friulana, al centro di diversi progetti formativi e infrastrutturali.

Una delle novità più importanti riguarda proprio la formazione dei piloti. Durante Air Expo Fvg saranno presentate le nuove scuole di volo destinate ad ampliare l’attività dell’AVRO. Accanto a Volare SSD, già operativa per il conseguimento della licenza di pilota di aliante, sarà infatti attivata una A.T.O., un’organizzazione dedicata alla formazione dei futuri piloti di linea. L’obiettivo è fare dell’aviosuperficie un polo sempre più importante per la preparazione delle nuove generazioni di piloti.





Il rinnovamento riguarderà anche l’accoglienza. Per studenti e ospiti sono previste le camere della nuova foresteria attualmente in costruzione, mentre anche il ristorante sarà interessato da una nuova gestione, pensata per migliorare i servizi offerti all’interno della struttura.



Spazio naturalmente anche agli aeromobili. I riflettori saranno puntati sul PC-12 I-AVRO, ultimo arrivo della flotta e destinato a sostenere lo sviluppo delle attività business dell’aviosuperficie. Tra le presenze di maggiore interesse anche l’AMX assegnato dall’Aeronautica Militare, che entrerà prossimamente a far parte dell’esposizione statica della struttura di Rivoli di Osoppo.

Una mostra racconta il mondo dell’aviazione

Il programma dell’edizione 2026 comprenderà anche l’inaugurazione della mostra “Storie in volo – il mondo dell’aviazione attraverso la macchina fotografica di AvioHub”, allestita all’interno del nuovo hangar dell’aviosuperficie.



Il percorso sarà composto da 50 fotografie scattate sul campo durante esercitazioni, missioni di addestramento e attività delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato italiani. Immagini realizzate accanto agli equipaggi e a bordo di aerei ed elicotteri, con l’obiettivo di raccontare da vicino il mondo dell’aviazione.

Un’aviosuperficie di oltre 30mila metri quadrati

L’AVRO di Rivoli di Osoppo si estende su una superficie di oltre 30mila metri quadrati e dispone di una pista asfaltata lunga 850 metri, diversi hangar, una clubhouse con torre di controllo, il ristorante Open Air e servizi dedicati a piloti e visitatori.



A guidare il rilancio della struttura è la Fondazione Lualdi, fondata dai figli di Carlo Leopoldo Lualdi, industriale friulano, pioniere dell’aviazione e costruttore di elicotteri. La Fondazione porta avanti progetti dedicati alla cultura del volo e alla formazione aeronautica e aerospaziale, collaborando anche con scuole e università del Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento con Air Expo Fvg 2026 è quindi fissato per sabato 29 agosto a Rivoli di Osoppo, per una giornata interamente dedicata al volo e alle nuove prospettive dell’aviazione regionale.