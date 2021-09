La Festa dell’Aria all’aviosuperficie di Osoppo.

Si è tenuta di recente a Osoppo la seconda edizione della “Festa dell’Aria”, che, come la prima andata in scena nel 2019, ha avuto per protagonisti il raduno dei piloti dell’aviosuperficie Avro di Rivoli di Osoppo e l’esposizione dei loro velivoli. La Festa è iniziata con la registrazione dei partecipanti, per poi proseguire con l’incontro e dibattito con il Presidente dell’aviosuperficie Avro, Gabriele Lualdi, e le autorità locali; infine, è stato offerto il pranzo a tutti gli equipaggi arrivati in volo.

Dopo uno stop, causato dal Covid, nel 2020, l’evento ha riportato alla luce quello che si conferma essere lo scopo stesso della Fondazione Lualdi: dare continuità ad un progetto il cui filo conduttore resta la passione per un settore in continua crescita sinergica, e che ha un legame diretto con il territorio, che intende sostenere e valorizzare. Questa opinione è stata pienamente condivisa dall’amministrazione comunale di Osoppo, rappresentata dal sindaco Luigi Bottoni, che ha evidenziato il suo sostegno a questa realtà, oltre alla massima disponibilità nella eventuale risoluzione di criticità future. “Desidero sottolineare la valenza turistica di questa struttura, che può adeguatamente servire un territorio ben più ampio di quello attuale; anche la Comunità Collinare del Friuli ha posto l’aviosuperficie come valida opzione turistica – afferma il sindaco Bottoni -. Prevediamo un considerevole sviluppo per il futuro, sempre nel pieno rispetto della sicurezza del nostro centro abitato”.

La seconda edizione della Festa dell’Aria ha rappresentato inoltre un’occasione per chiarire il concetto di aviazione in generale, e nello specifico di aviazione privata, che nulla ha a che vedere con quella di carattere commerciale: si tratta infatti di veivoli che spaziano dagli alianti agli ultraleggeri, per arrivare agli aerei privati la cui capienza può raggiungere un massimo di otto passeggeri.

All’incontro ha presenziato anche l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha ribadito l’importanza dell’attività svolta dalla Fondazione a livello turistico quanto economico: ha infatti preso l’impegno di promuovere maggiormente, grazie alla collaborazione con Promoturismo Fvg, l’offerta dei servizi del territorio per permettere alla realtà dell’Aviosuperficie di Osoppo di radicarsi maggiormente come eccellenza della Collinare.

