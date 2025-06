Cena per l’Unesco, Palmanova festeggia otto anni di Patrimonio mondiale dell’Umanità

A Palmanova torna l’appuntamento con la Cena per L’Unesco

Venerdì 11 luglio, alle ore 20.30, Palmanova si riunisce in Piazza Grande per la quarta edizione della Cena per l’Unesco, un evento gratuito e aperto a tutti, palmarini e non, organizzato dall’Amministrazione Comunale e finalizzato a celebrare l’anniversario degli otto anni in cui la città stellata è divenuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La cena sarà autogestita per quanto riguarda cibi, bevande, piatti e bicchieri, che potranno essere portati da casa oppure acquistati presso bar e ristoranti cittadini. Tavoli e sedie, invece, saranno già pronti (solo su prenotazione) a partire dalle 19.30. Si consiglia di portare con sé un allestimento, accessorio o capo di abbigliamento color rosso amaranto, per ricordare il simbolo della città stellata.

L’evento, a cui parteciperanno anche numerose associazioni culturali, è totalmente gratuito, ma richiede si richiede una prenotazione obbligatoria dei tavoli e dei posti a sedere inviando, entro venerdì 4 luglio 2025, una mail contenente nominativo, numero di partecipanti e recapito telefonico di un referente all’indirizzo: comunicazione@comune.palmanova.ud.it.

Ad accompagnare il banchetto, musica da DJset e animazioni a cura delle realtà cittadine. Novità di quest’anno, proposta dal Forum Giovani Palmanova, un quiz interattivo sulla città stellata che coinvolgerà tutti i partecipanti. A partire dalle ore 23 è previsto un Flash Mob in Piazza, per comporre un messaggio di pace (si richiederà a tutti i partecipanti di utilizzare il flash dei propri telefoni).

La comunità festeggia il riconoscimento Unesco.

“Una serata organizzata per ritrovarsi in Piazza ma anche ricordare e festeggiare quel riconoscimento UNESCO che ha cambiato la storia di Palmanova – ha spiegato il sindaco Giuseppe Tellini – dandole il valore e la riconoscibilità internazionale che merita e che ora ci vede impegnati in un percorso di investimenti per valorizzare la città e la sua vivibilità continuando a salvaguardare un traguardo di cui tutti, palmarini e non, devono essere orgogliosi”.

“Dal 2022 la cena in piazza coinvolge tutta la cittadinanza nel festeggiare il riconoscimento UNESCO, giunto il 9 luglio del 2017 – aggiunge l’assessore a Cultura e Turismo Silvia Savi – . Cenare in Piazza Grande è l’idea che ha reso l’evento apprezzato, ma poi sono state le iniziative delle associazioni, dei cittadini e la loro crescente partecipazione a renderlo un appuntamento imprescindibile dell’estate palmarina”.