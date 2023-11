Furto a Palmanova.

Furto a Palmanova, nella casa di una signora di 84 anni che oggi ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione locale.

I ladri sono entrati in casa tra le 15.30 e le 18 di ieri, mercoledì 15 novembre, forzando una finestra. Una volta dentro, hanno preso tutti i gioielli in oro dell’anziana, per un valore di circa 2mila euro.