Gli interventi sul canale Milleacque, tra via Caterina Percoto e via Di Strassoldo.

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza dell’alveo del canale Milleacque nella frazione di Jalmicco, a Palmanova. L’intervento ha interessato il tratto compreso tra via Caterina Percoto e via Di Strassoldo, per un’estensione di circa un chilometro.



Il Comune ha richiesto l’intervento al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, gestore del corso d’acqua, al fine di completare una pulizia generale dell’alveo e delle sponde.

Sfalcio, rimozione detriti e controllo del flusso

Nel dettaglio, le operazioni hanno riguardato lo sfalcio della vegetazione infestante lungo le sponde, la rimozione di detriti accumulati nell’alveo e un controllo complessivo del flusso dell’acqua.



Il canale Milleacque non ha mai registrato esondazioni, ma in occasione di piogge particolarmente consistenti ha raggiunto in passato livelli prossimi alla portata massima. Da qui la necessità di un intervento preventivo per garantire la piena efficienza idraulica del corso d’acqua.



“La precedente pulizia era stata realizzata diversi anni fa – spiega l’assessore alle Manutenzioni Mario Marangoni –. Era quindi necessario un controllo generalizzato e interventi puntuali di pulizia e sistemazione del canale. Ringraziamo la presidente Rosanna Clocchiatti e il referente Ferruccio Di Tommaso per la tempestività dell’intervento e per l’ascolto delle segnalazioni provenienti dal Comune di Palmanova”.

Controlli su oltre 700 caditoie sotto controllo

Parallelamente è stato avviato un piano di monitoraggio e pulizia del sistema di scarico fognario lungo le strade cittadine. Sono oltre 300 le caditoie già inserite nel primo lotto di controlli e che saranno verificate nei prossimi giorni da una ditta specializzata incaricata dal Comune. Un secondo lotto riguarderà altre 400 caditoie.



Su quelle che presentavano problematiche evidenti di deflusso si è già intervenuti: più di 50 sono state liberate da intasamenti tramite aspirazione e getti d’acqua ad alta pressione, così da ripristinare il collegamento con la rete fognaria principale. I primi interventi hanno interessato via Marcello e via Pisani.



“Fare manutenzione costante – conclude l’assessore – serve ad evitare problemi ed emergenze idriche future. Purtroppo i fenomeni di forti piogge sono in aumento e dobbiamo fare il possibile per avere una rete di scarico acque pulita ed efficiente, pronta anche a deflussi consistenti”.