Investito da un auto a Premariacco, 62enne in ospedale

L’incidente ieri pomeriggio: l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, martedì 25 febbraio, a Premariacco, dove un pedone è stato investito da un’auto. L’uomo, residente nel Cividalese, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Il pedone è stato assistito dal personale sanitario giunto con l’ambulanza e successivamente trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale per effettuare i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Alla guida della vettura coinvolta un uomo di 62 anni, residente nel Friuli collinare. I militari hanno sottoposto l’automobilista all’alcoltest direttamente sul luogo dell’incidente: l’esito è risultato negativo.