Il Capodanno a Palmanova.

La Città di Palmanova è pronta ad accogliere il 2026 con la tradizionale Festa di Capodanno in Piazza Grande, in programma mercoledì 31 dicembre.

“Il Capodanno in Piazza – dichiara il sindaco Giuseppe Tellini – è una grande festa aperta a tutta la comunità e ai visitatori, all’insegna di musica, spettacolo e divertimento. La Città di Palmanova invita tutti a partecipare per dare insieme il benvenuto al nuovo anno nella suggestiva cornice di Piazza Grande ed è pronta ad accogliere migliaia di persone”.

La serata prenderà il via alle ore 22:30 con il dj set di Michele Poletto, che accompagnerà il pubblico fino al conto alla rovescia e al brindisi di mezzanotte sotto la Loggia, seguito da uno spettacolo pirotecnico. L’evento è pensato per coinvolgere grandi e piccini, garantendo una festa vivace e partecipata.

Michele Poletto, musicista, dj e promoter con vent’anni di esperienza nei principali circuiti musicali del Friuli Venezia Giulia, è leader e cantante dei Playa Desnuda e resident dj del format settimanale “The DJ Clash” al Madrid di Udine, dedicato a sonorità black, ska, reggae e dancehall.