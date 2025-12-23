Una donna arrestata per stalking a Pordenone.

A Pordenone, le Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato una donna di circa 30 anni per reiterate condotte persecutorie nei confronti di un giovane di 20 anni.

La vittima era da tempo sottoposta a episodi di stalking, caratterizzati da comportamenti ossessivi, contatti continui e non richiesti, appostamenti e tentativi insistenti di incontro, nonostante la chiara volontà di interrompere ogni rapporto. Queste azioni avevano generato nella vittima uno stato persistente di ansia e paura, influendo negativamente sulle sue abitudini quotidiane e sul senso di sicurezza personale.

L’episodio culminante si è verificato quando la donna si è introdotta arbitrariamente nell’abitazione del giovane, creando una situazione di immediato pericolo. Grazie alla tempestiva richiesta di aiuto della vittima, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente e hanno sorpreso la donna all’interno dell’appartamento. Gli accertamenti sul posto hanno confermato la reiterazione e l’attualità delle condotte persecutorie, permettendo di procedere all’arresto in flagranza per il reato di atti persecutori.