Le migliori giovani spadiste del mondo in gara a Udine: 180 atlete da 32 Paesi

A Udine, la Coppa del Mondo di scherma U20 e il debutto della U17.

Udine si prepara a un inizio d’anno all’insegna della scherma internazionale: dal 4 al 6 gennaio, il PalaIndoor “Ovidio Bernes” ospiterà la Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, che quest’anno compie 20 anni. Per la prima volta, l’edizione 2026 vedrà anche il debutto della Coppa del Mondo Under 17, un nuovo circuito appena varato dalla Federazione Internazionale che prenderà ufficialmente il via proprio a Udine con la prova di spada femminile Cadette.

Le gare inizieranno domenica 4 gennaio con le Cadette, proseguiranno lunedì 5 gennaio con la gara individuale Under 20 e si concluderanno martedì 6 gennaio con la prova a squadre Under 20. Tutte le competizioni inizieranno alle 9.30, con finali previste dalle 15.30 di domenica, dalle 17.30 di lunedì e dalle 13.15 di martedì.

“Da due edizioni la Coppa del Mondo Under 20 di Udine è un evento carbon neutral – spiega Paolo Menis, presidente del Comitato Organizzatore – e quest’anno puntiamo a compiere un ulteriore passo verso la sostenibilità, con l’obiettivo di ottenere la certificazione ISO 20121“.

Storia e prestigio

La prima edizione si svolse nel 2005 al Villaggio Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro con la sola gara individuale di spada femminile. Negli anni, grazie al Comitato Organizzatore e alla Federazione Italiana Scherma, il Friuli ha consolidato la sua posizione nel circuito internazionale, ospitando anche gare di fioretto, spada e sciabola, maschili e femminili.

Dal 2013 la manifestazione si è trasferita al PalaIndoor di Udine, mentre le ultime edizioni si sono svolte all’Ente Fieristico udinese. Tra le atlete e gli atleti cresciuti in Friuli e diventati campioni mondiali e olimpici si ricordano Arianna Errigo (fioretto 2007), Rossella Fiamingo (spada 2008), Marco Fichera (spada 2012) e l’udinese Giulia Rizzi, argento nel 2006, oro nel 2007 e bronzo nel 2008 a Lignano Sabbiadoro.

Numeri e partecipanti

Quando manca ancora più di una settimana alla chiusura delle iscrizioni, sono già 180 le atlete confermate per la gara di spada femminile Under 20, provenienti da 32 Paesi. Oltre alle storiche nazioni europee come Francia, Ungheria e Romania, saranno presenti Stati Uniti (con Leehy Machulsky, seconda a Udine lo scorso anno e vincitrice dell’ultima tappa U20 a Burgos), Egitto, Hong Kong, Canada (con la campionessa del mondo Julia Yin), Brasile, Nuova Zelanda, Kazakistan, Turchia, Oman e Taipei. Le venti azzurre in gara punteranno al riscatto dopo la prova di Burgos, dove Aurora Maria Cristina è stata la migliore italiana chiudendo al 15° posto.

Sostenibilità

La Coppa del Mondo di Udine punta da tre edizioni alla sostenibilità. Tra le iniziative: raccolta differenziata, riduzione della plastica monouso grazie a borracce riutilizzabili, punti di ricarica dell’acqua, ristorazione con prodotti a km zero e fornitori locali. Quest’anno il Comitato punta alla certificazione ISO 20121, consolidando l’impegno ambientale, sociale ed economico della manifestazione.

Nastro Rosa

Durante la competizione si terrà il primo incontro nazionale di Nastro Rosa, progetto della FIS che utilizza la scherma per supportare donne operate di tumore al seno nella riabilitazione e nel recupero del benessere psicofisico. Cinquanta atlete provenienti da tutta Italia parteciperanno a incontri dimostrativi prima delle finali Under 20 individuali. Il progetto è sostenuto dall’ANDOS nazionale, presente con la presidente Flori Degrassi.

Madrina e atlete locali

Mara Navarria, medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi e già campionessa del mondo, sarà ancora una volta madrina dell’evento, punto di riferimento per le giovani spadiste in gara. In pedana a Udine ci sarà una sola rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Anastasia Cosmidis, atleta della San Giusto Scherma di Trieste che gareggerà per il Lussemburgo nella gara Cadette.