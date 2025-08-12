Protezione Civile di Palmanova: Giorgio Butto lascia il coordinamento a Gianni Pantarotto

Passaggio di consegne per il coordinamento della Protezione Civile di Palmanova.

Passaggio ufficiale di consegne come coordinatore della Squadra comunale di Protezione Civile di Palmanova tra Giorgio Butto e Gianni Pantarotto. Dopo oltre 30 anni di servizio, Giorgio Butto passa la mano, per un cambio generazione alla guida della Squadra.

Fondatore della Protezione Civile di Palmanova, impegnato in svariate missione anche fuori regione, grande conoscitore del territorio, Giorgio Butto è operativo da tre decenni alla guida Squadra comunale di Protezione Civile di Palmanova, punto di riferimento per volontari, amministratori che si sono susseguiti oltre che stimato anche a livello di Protezione Civile regionale.

Al suo posto opererà come coordinatore il giovane Gianni Pantarotto, cresciuto nella squadra comunale e apprezzato nella comunità anche per il suo impegno in diverse altre associazioni di volontariato palmarine.

In occasione del passaggio di consegne, il Sindaco Giuseppe Tellini e l’assessore alla Protezione Civile Mario Marangoni hanno premiato per i tanti anni di servizio svolto, oltre allo stesso Butto, anche Massimo Muset, Rita Zanier, Piero Bononcini, Mauro Zonta e Daniele Muzzo. Volontari che in questi anni hanno contribuito in maniera significativa alla crescita della Squadra e alla tutela e salvaguardia del territorio e delle persone.

La Protezione Civile è sempre più fondamentale sul territorio, un monitoraggio possibile anche grazie all’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate che ben possono essere interpretate da volontari più avvezzi alla tecnologia.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Da questa Amministrazione deve andare un grande ringraziamento a queste persone che, come volontari, hanno impegnato tempo, passione, energie per il bene comune. Un grazie e un augurio di buon lavoro al nuovo coordinatore, consapevole che questa Amministrazione sarà sempre al loro fianco per permettere un lavoro efficace e funzionale alla comunità”.

E aggiunge l’assessore Mario Marangoni: “Un forte cambio generazionale che ha portato ad impegnarsi un nuovo gruppo di giovani che saranno il presente e il futuro della Protezione Civile a Palmanova, sempre affiancati dall’esperienza dei volontari storici. Grazie davvero a chi si è impegnato fino qui e una forte spinta e incoraggiamento ai nuovi che sapranno interpretare sicuramente un ruolo da protagonisti nei prossimi anni”.