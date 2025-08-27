Il calcio giovanile torna a Palmanova: la scuola del Donatello al polisportivo Bruseschi

Accordo tra Comune di Palmanova e Donatello Calcio.

A Palmanova, il calcio giovanile riparte con un nuovo progetto che mette al centro i più piccoli: è stata infatti firmata la convenzione tra il Comune, proprietario del polisportivo Bruseschi, e la società Donatello Calcio, che utilizzerà la struttura per la propria scuola calcio dedicata ai bambini e alle bambine dai 5 agli 8 anni.

Il progetto, che partirà dalla stagione sportiva 2025-2026, coinvolgerà inizialmente 50 giovani atleti della Bassa Friulana. Le iscrizioni sono già aperte e disponibili fino al 30 settembre, con la possibilità di registrarsi attraverso un form online. L’accordo garantisce l’uso condiviso dell’impianto, permettendo la pratica dell’atletica e l’accesso ad altri soggetti autorizzati dal Comune.

Il sindaco Giuseppe Tellini sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Il calcio ritorna a Palmanova. Lo fa con una grande società come Donatello Calcio, in una collaborazione che permetterà di riportare questo sport al polisportivo e di offrire un servizio prezioso alle famiglie della nostra zona. Anche l’atletica e le altre discipline troveranno ampio spazio, creando sinergie e nuove opportunità”.

L’assessore comunale allo sport Thomas Trino evidenzia il valore educativo e sociale del progetto: “Grazie a questa iniziativa, i bambini della Bassa Friulana potranno crescere in un contesto sano, inclusivo e di qualità. Lo sport giovanile non è solo gioco: è benessere, crescita armoniosa e senso di comunità”.

Francesco Martines, consigliere comunale e regionale, aggiunge: “Palmanova non è solo città della cultura, ma anche dello sport. Il polisportivo Bruseschi verrà ampliato dando nuovi servizi, nuove potenzialità, dove ospitare eventi nazionali e internazionali. Dopo alterne vicende, Palmanova ritrova il calcio giovanile, pronta a costruire un futuro”.