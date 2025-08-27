Udine si prepara alla Friuli Doc Run: ecco tutte le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità per la Friuli Doc Run.

In occasione della manifestazione sportiva Friuli Doc Run, in programma sabato 30 agosto 2025, il Comune di Udine informa che saranno introdotte temporanee modifiche alla viabilità nel centro storico per consentire lo svolgimento in sicurezza della gara.

A partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 22.00 sarà chiusa al traffico piazza della Libertà. Dalle ore 17.00 alle ore 21.30 sarà invece istituito il divieto di transito lungo il percorso di gara e lungo le vie limitrofe. Percorso che attraversa via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra piazza Libertà e piazzetta Bertrando), piazzetta Bertrando, piazza Duomo, via Stringher, piazza XX Settembre (lato est “Palazzetto Veneziano”), via Nazario Sauro, via Cavour, via Canciani (tra via Cavour e piazza Matteotti), piazza Matteotti, via Sarpi, piazzetta Marconi (in prossimità di via Mercatovecchio) e via Mercatovecchio.

In piazza della Libertà e in via Sarpi sarà inoltre in vigore, dalle ore 12.00 alle ore 24.00, il divieto di fermata per tutti i veicoli. Altre modifiche temporanee riguarderanno via Battisti, dove dalle 17.00 alle 21.30 sarà invertito il senso unico di circolazione in direzione da piazza XX Settembre verso piazza Garibaldi.

Inoltre in via Manin e vicolo Sottomonte nello stesso orario, ovvero dalle ore 17 alle 21.30, sarà istituito il regime di strada senza uscita con doppio senso di circolazione con accesso e uscita rispettivamente da piazza Primo Maggio e piazzetta Marconi.

Durante la manifestazione i residenti e i frontisti delle vie e piazze interessate non potranno accedere né uscire con i veicoli dalle aree private di pertinenza. Il Comune invita pertanto i cittadini a pianificare per tempo i propri spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea posizionata lungo il percorso di gara.