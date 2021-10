Pronta a partire la nuova stagione del Teatro di Palmanova.

Anche il Teatro Gustavo Modena di Palmanova è pronto ad accogliere il suo pubblico per la prossima stagione 2021-2022. Una stagione che partirà il 10 novembre prossimo con Così parlò Bellavista, romanzo e lungometraggio di Luciano De Crescenzo adattato per il teatro da Geppy Gleijeses che, oltre ad essere sul palco, ne cura anche la regia.

Sei gli appuntamenti di prosa, musica e danza, inseriti nel cartellone promosso dal Comune di Palmanova e dall’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione. A illustrare nel dettaglio gli spettacoli sono intervenuti il sindaco Giuseppe Tellini, l’assessore alla Cultura, Silvia Savi, e il direttore dell’Ert, Renato Manzoni.

“Il riavvio della stagione teatrale a capienza piena e con la prospettiva di una durata ininterrotta – ha sottolineato il sindaco Tellini – non può che farci piacere ed è un segnale importante di ripartenza e di ritorno alla normalità anche nella fruizione dei contenitori culturali della città stellata. L’invito ai cittadini è ad abbonarsi e a partecipare agli spettacoli anche per sostenere i lavoratori di questo settore”. Per l’assessore alla Cultura Silvia Savi “il teatro Gustavo Modena è il teatro del mandamento palmarino e, dopo la pandemia, deve tornare ad essere il punto di riferimento dell’attività di prosa e musica per l’intero territorio”.

Il cartellone.

Dopo il “debutto” del 10 novembre, sul palco del Modena salirà il 15 dicembre la Fvg Orchestra, diretta da Paolo Paroni impegnata su celebri arie e overtuour d’opera di Wolfgang Amadeus Mozart. Danza protagonista il 29 gennaio con i ballerini acrobati della compagnia eVolution dance theater dell’ex Momix Anthony Heinl e il loro Blu Infinito. Alessandro Habert arriverà a Palmanova il 15 febbraio con Morte di un commesso viaggiatore mentre un sempre straordinario Leo Gullotta sarà il protagonista, il 5 marzo, di un altro classico, Bartleby lo scrivano di Francesco Niccolini, ispirato al racconto di Herman Melville. Tre uomini e una culla concluderà la programmazione sabato 2 aprile.

Campagna abbonamenti al via.

La campagna abbonamenti si terrà in teatro con il seguente calendario: rinnovo abbonamenti dal 25 al 30 ottobre dalle 17.30 alle 19.45; sottoscrizione nuovi abbonamenti dal 2 al 6 novembre dalle 17.30 alle 19.45. Per informazioni telefonare allo 0432.924148 (Teatro Modena) oppure allo 0432.922131 (Comune), e sul sito ertfvg.it.

