Giovani e anziani leggono assieme in casa di riposo a Pasian di Prato.

In Friuli Venezia Giulia, la lettura diventa occasione di incontro tra generazioni: martedì 29 aprile alle ore 15.00 presso la casa di riposo “Paolo Zucchini” di Sereni Orizzonti, a Pasian di Prato si terrà infatti il primo evento di “Aspettando…la Notte dei Lettori”. Intitolato “La lettura come incontro intergenerazionale“, l’appuntamento vedrà protagonisti i giovani del Consiglio Comunale dei ragazzi di Pasian di Prato, che condivideranno momenti di lettura con gli anziani ospiti della struttura, incarnando perfettamente lo spirito del tema “GenerAzioni”.

“Ringrazio di cuore la Regione, il Comune di Pasian di Prato e la direttrice artistica de “La Notte dei lettori” Martina Delpiccolo, per averci inclusi in questo progetto meraviglioso – racconta la direttrice della struttura Cristina Mattiussi -. Non vediamo l’ora di accogliere i ragazzi del Consiglio e di presentare loro i nostri ospiti”, conclude.

All’evento sarà presente l’assessore alla cultura del comune di Pasian di Prato Paolo Montoneri, a testimonianza dell’importanza che l’amministrazione locale attribuisce a questa iniziativa di inclusione e dialogo attraverso la cultura. L’evento è gratuito e aperto alla comunità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la struttura al numero 0432 690463.

L’iniziativa fa parte di un programma che, dal 28 aprile al 31 maggio 2025, coinvolgerà trenta comuni friulani con oltre cento eventi, trasformando biblioteche, musei, librerie e spazi pubblici in luoghi di incontro e promozione della cultura. Il percorso culminerà con la dodicesima edizione de “La Notte dei Lettori” a Udine, dal 4 all’8 giugno 2025.