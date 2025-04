In memoria di



NATALIA MADOTTO LA TESSA LINO



Il giorno 30 aprile alle ore 9:00 presso la chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri ad Oseacco sarà celebrata una messa in Suffragio e a seguire la tumulazione delle ceneri presso il cimitero di Oseacco.



Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che parteciperanno, i figli Alessandro e Angelo, le nuore Giusy e Cristina.



OSEACCO DI RESIA, 29 aprile 2025



