Dopo 15 anni, Confcommercio Udine ha un nuovo presidente: ecco chi è stato eletto

Eletti i nuovi vertici di Confcommercio Udine.

Prosegue il lavoro di Confcommercio provinciale di Udine per avviare il mandato 2025-2030. Nella Sala Bravo della Camera di Commercio Pn-Ud, con commissione elettorale formata da Giuseppe Pavan e Caterina Segat, si è proceduto al rinnovo cariche del mandamento di Udine, presenti il vicepresidente nazionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo e il direttore di Confcommercio Udine Lorenzo Mazzolini.

L’assemblea dei soci ha eletto nel nuovo consiglio i componenti della lista formata da Cristina Antonutti, Andrea Basso, Andrea Freschi, Deborah Innocente, Mariagiovanna Paulitti, Giovanni Pigani, Massimiliano Pratesi e Rodolfo Totolo. Il rinnovato consiglio ha quindi indicato Totolo nel ruolo di presidente e Pigani in quello di vice.

“Un ricambio nella continuità – sintetizza Da Pozzo –, con le diverse attività del commercio e del turismo all’interno di una squadra che ha l’esperienza e la freschezza per confermare il mandamento punto di riferimento fondamentale per l’economia della città. Un sincero ringraziamento al presidente uscente Pavan per i due mandati di lavoro, in anni difficili causa pandemia e riduzione del potere d’acquisto delle famiglie”.

“Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata accordata – dichiara il neo presidente Rodolfo Totolo, 59 anni, udinese, da 25 attivo nel settore delle calzature con tre negozi in città, consigliere mandamentale uscente – e mi impegnerò al massimo per ripagarla. Al mio fianco un gruppo di consiglieri motivati e pronti a collaborare con l’amministrazione comunale, affinché vengano ascoltate le esigenze di chi investe sia nel centro che nelle periferie. In una città dalle dimensioni contenute come Udine, è fondamentale riconoscere il valore strategico delle piccole imprese“.