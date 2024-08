Il 2 settembre inaugura a Pavia di Udine il nuovo concept store ideato da Barbara Beltrame

Un sogno che si avvera. Si potrebbe riassumere così l’aperura, a Pavia di Udine, di BB Fashion Loft, il nuovo concept store ideato dalla fashion designer Barbara Beltrame, nota per le sue creazioni di alta moda sposa e cerimonia.

Quello che sarà inaugurato il 2 settembre, alle 18, in via Grado 54, non sarà un semplice punto vendita, ma uno spazio capace di fondere moda, arte, design e sostenibilità.

“Da tempo sto lavorando a questo progetto – racconta Beltrame – perché volevo promuovere le eccellenze artistiche e artigianali della nostra regione. In Friuli abbiamo una grande manualità che merita di essere scoperta e valorizzata. Un anno fa ho finalmente trovato la location giusta, un luogo, alle porte di Udine, che mi ha subito trasmesso serenità, bellezza e ispirazione, grazie anche al suo spazio esterno”.

Abiti e accessori, ma anche pezzi di design e artigianato locale

All’interno di BB Fashion Loft troveremo una ricercata selezione di abiti, scarpe e accessori, ma anche oggetti di design e pezzi d’arte, con una grande attenzione alla sostenibilità, all’artigianato locale e ai giovani talenti.

“Ci saranno corner dedicati alla moda prêt-à-porter, con abiti e accessori uomo e donna, ma anche confezioni su misura ed esposizioni temporanee di artisti, stilisti e designer, con pezzi fuori produzione o rigenerati”, spiega ancora Beltrame.

Non mancheranno, poi, gli eventi all’insegna della moda e della cultura, seminari e corsi a tema, oltre a servizi personalizzati per la scelta dell’outfit perfetto, beauty e armocromia, sartoria e riparazioni.

Tanti marchi ‘made in Fvg’

Il concept store, che ha ricevuto anche la ‘benedizione’ di Confartigianato Fvg (presente al taglio del nastro con il presidente Graziano Tilatti, ndr), potrà contare su marchi ‘made in Fvg’ come RE49, azienda di Gonars che crea scarpe uniche recuperando e rigenerando materiali che altrimenti finirebbero in discarica, VesteMMundi, progetto pordenonese di moda etica e sostenibile fondato da Roberto Scappaticcio, o Nuèla, abiti e accessori della stilista friulana Manuela Peressutti. Diversi, poi, gli artisti che, a rotazione, esporranno le loro opere e potranno anche organizzare i loro vernissage.

L’attenzione alla sostenibilità caratterizzerà anche l’arredamento, realizzato con oggetti rigenerati e riciclati. Per scoprire questa nuova avventura non resta che attendere lunedì 2 settembre.