Scoppia un incendio in cucina, famiglia evacuata: una donna in ospedale

L’incendio in un appartamento a Polcenigo.

Nel pomeriggio di oggi 15 novembre, intorno alle 15:00, un incendio ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina composta da cinque unità abitative a Polcenigo. L’allarme è stato lanciato alla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone, che ha immediatamente inviato sul posto una squadra e un’autobotte.

All’arrivo dei soccorsi, una donna, con il marito invalido e i loro quattro figli minorenni, si trovava già all’esterno dello stabile. La signora ha informato i Vigili del fuoco che le fiamme avevano avvolto la cucina dell’appartamento e che, fortunatamente, nessuno era rimasto all’interno.

Mentre una parte della squadra dei Vigili del fuoco si occupava di spegnere l’incendio, altri soccorritori hanno assistito la famiglia. La donna, che aveva inalato fumi di combustione, è stata affidata al personale sanitario accorso sul posto. Dopo una prima visita, è stato deciso il suo trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica delle parti danneggiate dalle fiamme e hanno effettuato controlli approfonditi per accertarsi che non vi fossero residui di gas combusti nello stabile. Il Comune di Polcenigo è intervenuto per fornire supporto alla famiglia, considerando la temporanea inagibilità dell’appartamento colpito dall’incendio. Il marito e i figli sono stati accompagnati presso un parente che si è offerto di ospitarli. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’intervento si è concluso intorno alle 17:30.