Forzano la porta laterale e rubano soldi e gioielli per 20mila euro

Furto a San Daniele del Friuli.

Ladri ancora in azione in una casa privata del Friuli: questa volta, il furto è stato messo a segno a San Daniele. Nella serata di ieri, 14 novembre, approfittando dell’assenza del proprietario, i malviventi hanno forzato una porta laterale dell’abitazione. Una volta dentro, hanno rubato oro e contanti per oltre 20mila euro, per poi dileguarsi. Quando è rientrato e si accorto di quanto successo il proprietario, un uomo classe 1972, ha chiamato i carabinieri della locale stazione, che ora indagano sull’accaduto.