Il Natale alla sorgente del Gorgazzo, dal presepe alla statua sommersa

La tradizionale fiaccolata di Natale nella sorgente del Gorgazzo.

Nella notte della vigilia, personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha partecipato alla tradizionale fiaccolata della messa di Natale nella sorgente del Gorgazzo a Polcenigo organizzata dal Centro Pordenonese Sommozzatori ASD APS.

Sub e personale Fluviale si sono immersi con delle fiaccole nelle fredde acque della sorgente rendendo omaggio alla natività, deponendo successivamente una corona votiva sulla statua del Cristo situata 9 metri in profondità. Il personale vigili del fuoco rimasto a terrà contribuiva alla sicurezza per il numeroso pubblico presente.