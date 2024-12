Babbo Natale e i vigili del fuoco portano i doni ai bambini in ospedale

La vigilia Babbo Natale insieme ai vigili del fuoco ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale di Pordenone.

Nella mattinata di ieri i Vigili del fuoco della destra Tagliamento hanno portato un sorriso ai piccoli ospiti del reparto pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Degli Angeli di Pordenone, accompagnando nel reparto Babbo Natale e aiutandolo a dispensare regali e sorrisi a tutti i bambini presenti.

Si tratta della terza importante iniziativa solidale in meno di un mese per I Vigili del fuoco di Pordenone in collaborazione con l’Associazione Vigili del fuoco di Pordenone.

Il 30 novembre e 1° dicembre infatti, un gruppo di Vigili del fuoco ha partecipato alla 26^ edizione della Staffetta Telethon di Udine, competizione non agonistica benefica della durata di 24 ore. I VV.F. che hanno partecipato alla corsa con il numero di pettorale 115 si sono classificati 26esimi su 870 squadre iscritte percorrendo in 24 ore 278,467 km.

L’altra iniziativa solidale è stata quella della la donazione in divisa, organizzata in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Quattro giornate nelle quali alcuni Vigili del fuoco, liberi dal servizio, si sono recati in divisa presso il centro trasfusionale pordenonese a donare sangue e plasma.