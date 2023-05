Un 27enne arrestato per spaccio a Porcia.

Un 27enne è stato arrestato per spaccio a Porcia. Nella notte dello scorso martedì 23 maggio, in seguito a una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Pordenone, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” è stata inviata a in via Cartiera dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la persona segnalata, che è stata identificata: si tratta di cittadino pakistano, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, con a suo carico precedenti di polizia, che è stato trovato in possesso di due confezioni di sostanza stupefacente del tipo hashish per il peso complessivo di 37,44 grammi. La droga è stata sequestrata.

Sussistendo, quindi, la flagranza di reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio ex art. 73 D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti) gli agenti hanno arrestato il 27enne, che è stato posto a disposizione del Pm di turno e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, portato al carcere di Pordenone.