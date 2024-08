Ci sono anche due ragazzi della provincia di Pordenone tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2024”. Alessandro Garofalo e Geremia Micheluz sono infatti tra i 90 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.

Alessandro Garofalo ha 33 anni e vive Sacile. Di professione responsabile ufficio risorse umane in un’azienda del territorio, con la passione per lo sport (è personal trainer certificato CONI) e per la moda. Geremia Micheluz, 26 anni, è di Montereale Valcellina, anche se trascorre molta parte del tempo a Vienna: nella capitale austriaca si occupa di organizzare tour ciclistici per i turisti. Le sue passiono sono il fitness, la cucina e i viaggi alla scoperte delle altre culture.

I due ragazzi friulani saranno impegnati mercoledì 28 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare alle ore 21.30, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una novantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dai responsabili casting Simona Barchetti e Antonio Lambiase. Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, dove sarà eletto il successore del milanese Pierluigi Mastropasqua, vincitore dell’edizione 2023.