Lutto a Udine e in Friuli per la scomparsa di Enzo Barazza, ex sindaco della città friulana dal 1995 al 1997. Durante il suo mandato, inaugurò la prima edizione del Friuli Doc nel 1995, evento oggi tra i principali della regione. Avvocato e tributarista di professione, guidava anche Nord Est Banca, ottenendo stima sia nel settore pubblico che privato.

Fedriga: “Enzo Barazza figura di riguardo apprezzata da tutti”.

“Con Enzo Barazza ci lascia una figura di riguardo della politica friulana, universalmente apprezzata per la sua preparazione e la sua serietà”. Lo afferma il governatore Massimiliano Fedriga che ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione regionale rivolto ai familiari dell’ex sindaco di Udine.



“Politico colto e persona rigorosa, Barazza ha messo tutte le proprie qualità a disposizione della comunità: la sua fine improvvisa desta stupore e commozione”.

De Toni: “Perdita inaspettata e dolorosa”.

“La notizia della scomparsa di Enzo Barazza é arrivata inaspettata e dolorosa – ha commentato l’attuale sindaco di Udine Alberto Felice De Toni – . La città di Udine perde un uomo di grande levatura, appassionato della sua città per la quale si sentiva sempre al servizio. Barazza é stato un amministratore capace, che ha saputo raccogliere l’ apprezzamento di molti con i suoi modi sempre garbati e contenuti. Era anche un grande cultore della storia e in particolare di quella bellica. In campagna elettorale abbiamo avuto delle proficue interlocuzioni. Ricordo con piacere il suo interesse per la mia candidatura e i suoi preziosi consigli. Mi stringo alla famiglia in questo doloroso momento, esprimendo il cordoglio dell’intera città”.

Honsell: “Esempio esemplare di lucidità e rigore morale”

“Esprimo le mie più sentite condoglianze e la più profonda vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore per la scomparsa di Enzo Barazza – commenta Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG e sindaco di Udine dal 2008 al 2018 – . Come uomo politico ed europeista, Enzo Barazza è stato un esempio esemplare di lucidità e rigore morale, degno di tutta la nostra ammirazione. Durante i miei due mandati come Sindaco di Udine, mi sono spesso ispirato alla sua azione, apprezzando in particolare le sue scelte in ambito culturale. Il suo impegno, soprattutto con i giovani e nelle scuole, nel promuovere l’idea di un’Europa antifascista, come delineata da Altiero Spinelli, lo ha reso un punto di riferimento culturale e politico di grande rilevanza per la nostra regione”.

“La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti noi e sarà impossibile colmare il vuoto che lascia. Tuttavia, figure come quella di Enzo Barazza lasciano un segno indelebile, e il loro esempio continuerà a ispirarci nel tempo”, conclude Honsell.

Braidotti: “Coniugò ideali e azione amministrativa”

“Con la morte di Enzo Barazza il Friuli perde un punto di riferimento politico e culturale. Ne ricordiamo la passione politica esemplare, la coerenza dalla militanza nei movimenti giovanili del Partito Repubblicano fino alla scelta consapevole e unitaria con cui ha contribuito da protagonista alla nascita del Partito Democratico. È stato uno dei migliori rappresentanti di quella classe dirigente diffusa che con l’impegno in politica ha saputo far crescere il nostro territorio, oggi sempre più povero di protagonisti autentici. Egli invece ha saputo coniugare l’idealità del sogno europeo come prospettiva per l’amato Friuli alla concretezza dell’agire amministrativo, che ha lasciato segni tangibili in città a partire dal ‘teatrone’ che oggi è centro culturale di Udine e del Friuli”. Così il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti.

Anche il presidente dell’assemblea regionale del Pd Fvg e sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi esprime “grande commozione e dolore per la scomparsa di Enzo Barazza, un uomo di grande spessore culturale che ha saputo dare un’impronta alla città di Udine e alla politica regionale. Il Friuli resta più povero per questa perdita umana, politica e sociale. Partecipo profonda solidarietà e condoglianze ai familiari”.

Di Bert: “Abbiamo perso un lucido interprete della politica e della pubblica amministrazione”.

“Con la scomparsa dell’ex sindaco di Udine abbiamo perso un lucido interprete della politica e della pubblica amministrazione e un uomo profondamente affascinato dalla cultura“. Così il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di “Fedriga Presidente” intervenendo con una nota di cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Enzo Barazza, sindaco del capoluogo friulano a metà degli anni Novanta.



“Politico moderato e corretto – aggiunge – amministratore molto attivo e concreto, Barazza lascia un segno tangibile del suo operato nella nostra regione”.