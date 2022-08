La conta dei danni per il maltempo in Friuli.

Il maltempo è arrivato a nordest in Italia e si è abbattuto sul Friuli Venezia Giulia con violenza nel pomeriggio di giovedì 18 agosto. Rami spezzati, alberi abbattuti e strade bloccate, pali della luce sradicati, cartelli che volano insieme a lamiere e ostruiscono la carreggiata. I danni e i disagi per il traffico sono molti e interessano tutto il territorio regionale.

I danni a Udine.

Un grosso platano è caduto nel centro di Udine, in viale Trieste, tra il teatro Giovanni da Udine e la caserma dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno rimosso la pianta sulla strada, impedendo ai passanti di accedere alla zona del teatro. A Povoletto, dopo il Fogolar della Motta, direzione Savorgnano, gli automobilisti si sono trovati un grosso albero in mezzo alla strada, anch’esso caduto e chi era alla guida era costretto a passargli intorno.

A Ronchis la tettoia del distributore è stata in parte sradicata e lo stesso distributore è stato chiuso per garantire la sicurezza. Ma anche Aiello del Friuli ha avuto i suoi problemi per colpa del vento, in via Genova Cavalleria, poco dopo le 14 due alberi sono caduti sulla carreggiata, Sul posto ci sono il sindaco, Roberto Festa, assieme ai vigili del fuoco, ai volontari della Protezione civile e agli operai del Comune.

I danni a Pordenone.

Gli alberi a terra sono quelli che hanno richiesto maggiore attenzione dei vigili del fuoco e della protezione civile in provincia di Pordenone. A Villa d’Arco, frazione di Cordenons. Due grossi alberi sono caduti sulla strada, cassonetti rovesciati e un albero a terra anche a Porcia, qui la protezione civile di Pordenone è intervenuta in supporto del gruppo motoseghisti. Poi un altro albero si è abbattuto sul palo della luce.

I danni nell’Isontino.

Nel parco della Rimembranza di Gorizia ci sono stati rami spezzati. A Farra d’Isonzo un albero è stato abbattuto in mezzo alla strada in via conti Zucco, sempre per colpa del vento. Davanti all’impianto di compostaggio di Isambiente a Moraro, tra Morano e Gradisca sono crollati i pali delle linee telefoniche. I carabinieri stanno presidiando la strada provinciale 4.

I danni a Trieste.

Anche Trieste ha avuto una numero caduta di rami, e ci sono delle impalcature da mettere in sicurezza, oltre che gli alberi caduti. A Servola via Ponticello è stata bloccata a metà, all’altezza della fontana, per la caduta di un albero e tavoli del bar che sono volati nel centro città. Anche in via Pitacco si segnala un albero con rami rotti sulla strada. Qui oltre al vento si è unito l’acquazzone.