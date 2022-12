Sorpresa, in Friuli non pioverà piú e il clima sarà uguale alla Puglia

Il premio Nobel Filippo Giorgi spiega come sarà il clima in Friuli.

In Friuli non pioverà più, o quasi, e il clima diventerà sempre più simile a quello della Puglia. A sostenerlo, intervistato dal Messaggero Veneto, è il climatologo e premio Nobel 2007 Filippo Giorgi. Lo scienziato ne ha parlato anche nel corso degli “Stati generali della qualità dell’aria” promossi dal comune di Pordenone in Fiera con il patrocinio dell’Istituto superiore della sanità, durante i quali si è fatto il punto anche sull’allarme inquinamento in Friuli.

Ed è proprio dall’inquinamento che parte il ragionamento di Giorgi. “Clima e qualità dell’aria sono strettamente legati”, assicura. E c’è poco da essere ottimisti, aggiunge: “Invece di accelerare verso una transizione verde, sento parlare di nuovo di carbone, trivelle in Adriatico”.

Il futuro.

Ma poi l’attenzione si sposta sul futuro, su quel che accadrà, e su come si trasformerà, per esempio, il territorio del Friuli Venezia Giulia. Qui il verdetto è secco: “Qualche anno fa ci siamo divertiti con i colleghi dell’Osmer a elaborare un modello, dal quale emerge che il piovoso Friuli arriverà ad avere il clima del sud della Puglia”.

La tendenza sembra segnata, da un punto di vista climatico, con le perturbazioni che si sposteranno sempre più verso i poli, mentre nel bacino del Mediterraneo pioverà sempre di meno. I Paesi piovosi lo saranno sempre più, nei Paesi in cui piove meno pioverà sempre meno. E l’acqua diventerà sempre più preziosa, più dell’uranio”.

Soluzioni? La ricetta lasciata da Giorgi al Messaggero Veneto è tanto semplice quando complicata da tradurre nella pratica: “Ridurre gli sprechi. Di energia, di acqua, di cibo”.