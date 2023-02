Incidente a Pordenone.

Incidente stradale nella notte a Pordenone: nel quartiere di Borgomeduna, una ragazza alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo che si è poi cappottato.

Nel sinistro, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che hanno ricevuto l’allerta dal Nue112 hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone e hanno attivato l’elisoccorso.

L’equipe sanitaria dell’ambulanza ha preso in carico la ragazza poi trasportata all’ospedale di Pordenone in codice verde. L’elicottero è rientrato alla base. Allertati per quanto di competenza ai vigili del fuoco che hanno operato in collaborazione col personale sanitario. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.