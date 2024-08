Malore fatale, ex poliziotto in pensione trovato morto in casa

Franco Ballin, 58 anni, ex poliziotto in pensione, trovato morto nella sua casa a Pordenone: un malore gli è stato fatale.

Un improvviso malore ha posto fine alla vita di Franco Ballin, ex poliziotto di 58 anni. Ballin, che era andato in pensione solo pochi mesi fa, è stato trovato senza vita sabato 10 agosto nella sua abitazione a Pordenone, dove viveva da solo.

Franco Ballin era una figura rispettata e apprezzata in questura, dove si era distinto per la sua professionalità e correttezza. Nel corso della sua carriera, aveva ricoperto ruoli di rilievo come responsabile del posto di polizia ferroviaria presso la stazione di Pordenone e dell’Ufficio passaporti in questura.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra colleghi e amici, che lo ricordano con affetto e stima. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari intervenuti sul posto: il malore che lo ha colpito si è rivelato fatale.