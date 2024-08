A Monfalcone parte il progetto “Cantieri di Lavoro 2024”

Monfalcone, al via il progetto “Cantieri di Lavoro 2024”: verranno impiegate cinque persone residenti in Fvg e disoccupate.

Il Comune di Monfalcone avvia il progetto “Cantieri di Lavoro 2024”, dedicato alla manutenzione delle aree pubbliche urbane e delle aree carsiche del territorio comunale. Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, vedrà l’impiego di cinque persone residenti nel territorio regionale e attualmente in stato di disoccupazione.

Le attività lavorative inizieranno la prima settimana di settembre e si estenderanno su un periodo di 174 giornate lavorative. I lavoratori selezionati presteranno servizio per 6 ore e mezza al giorno, dal lunedì al venerdì, e riceveranno una retribuzione giornaliera di 68,65 euro, comprensiva di trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo. Il compenso sarà garantito anche in caso di eventuali giorni di infortunio.

“Questo progetto rappresenta un doppio beneficio per la nostra comunità – sottolinea la sindaca Anna Maria Cisint -. Da un lato, offre un’opportunità di impiego a persone in stato di disoccupazione; dall’altro, consente di rafforzare l’impegno per la tutela e il decoro di Monfalcone. Cantieri Lavoro 2024 conferma la nostra attenzione verso il benessere dei cittadini e la cura del territorio, con un’azione concreta che unisce lavoro e rispetto per l’ambiente”.