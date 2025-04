Tragedia a Marsa Alam: turista friulano perde la vita durante un’escursione di snorkeling

Vittorio De Marchi è morto per un malore mentre faceva snorkeling.

Una vacanza sulle coste del Mar Rosso si è trasformata in tragedia per un turista friulano: Vittorio De Marchi, 68 anni, originario di Pordenone, è deceduto improvvisamente a Marsa Alam, in Egitto, pochi giorni prima di Pasqua. L’uomo si trovava in acqua, impegnato in un’escursione di snorkeling, quando è stato colto da un malore fatale.

L’incidente si è verificato mentre il turista si trovava nei pressi del villaggio vacanze dove alloggiava insieme alla moglie. De Marchi, ex quadro dell’Electrolux e sportivo appassionato, non è più riemerso in superficie. Lanciato l’allarme, sono intervenuti i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La moglie è rientrata a Pordenone, in attesa del rientro della salma, per il quale è stato avviato l’iter diplomatico da parte dell’ambasciata italiana al Cairo. I tempi per i funerali non sono ancora stati definiti. Pochi mesi fa, un altro episodio drammatico aveva scosso il Friuli Venezia Giulia: Mattia Cossettini, un bambino di nove anni originario di Tavagnacco, aveva perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in barca con la famiglia, sempre a Marsa Alam.