Sacile, il commovente gesto di generosità di una bambina che dona i suoi risparmi all’associazione che cura i gatti abbandonati.

A Sacile una bambina ha deciso di donare i suoi risparmi per aiutare i gatti abbandonati. In una letterina indirizzata alle volontarie animaliste di Selvatico Urbano, Ginevra ha allegato un pacco di cibo e 26,50 euro, scrivendo: “Caro Selvatico Urbano, vi do un po’ di cibo e di soldini che sono i miei risparmi per quello che serve ai gatti abbandonati, Ginevra”.

Sono state le stesse volontarie di Selvatico Urbano a renderlo noto sui loro canali social: “Ci siamo commosse – scrivono -. La generosità rende le persone forti e buone. E ci dona speranza”.

E anche l’amministrazione comunale di Sacile ha voluto sottolineare l’importanza del gesto, lodando Ginevra come un esempio di attenzione e cura per il benessere degli animali.