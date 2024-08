Nubifragio nella notte a Barcis, si contano i danni.

Violento nubifragio su Barcis nella notte. Tra le 2 e le 3 della notte tra domenica 25 e lunedì 26 forti temporali hanno causato frane e smottamenti che hanno portato detriti sulla strada regionale 251. Fortunatamente, non si registrano feriti poiché al momento degli eventi non vi erano né auto né persone nella zona interessata. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai vigili del fuoco di Maniago e al personale di Fvg Strade di ripulire e ripristinare la viabilità.

Nella zona sono caduti oltre 140 millimetri di pioggia in un’ora, una quantità decisamente eccezionale. Comune di Barcis e Regione Fvg hanno già avviato una ricognizione per valutare eventuali danni. Anche un rio nella zona ha esondato durante la notte, ma senza causare ulteriori danni. La strada è stata riaperta al traffico questa mattina, mentre i vigili del fuoco continuano a monitorare la situazione.