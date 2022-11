A Villa Varda un nuovo appuntamento con Naturalmente Artigianato

Il ritorno di Naturalmente Artigianato.

“Naturalmente Artigianato” torna con la prima tappa dell’inverno 2022, prevista per domenica 20 novembre. Nel corso di questa giornata il mercatino di artigianato animerà nuovamente il parco e il Canevon di Villa Varda a Brugnera grazie alla musica acustica in live, prevista dalle 10 alle 17:30.

Come accaduto nel corso delle edizioni precedenti, l’intero programma sarà arricchito da una serie di musicisti che alternandosi tra loro proporranno i rispettivi repertori acustici. Ad avviare la giornata sarà l’esibizione dal vivo di Fabiana Parzanini, in arte “Dafne”, seguita da Fabrizio Paladin. Nel corso del pomeriggio saliranno sul palco Antonello Mazzamuto e infine Bratiska. A prendersi cura dell’allestimento scenografico del mercatino vi saranno “Floricultura Daniela” e l’associazione culturale “Il Sacro Tiglio”, organizzatrice dell’evento.

All’interno del Cavenon è inoltre previsto un workshop artistico dedicato ai più piccoli, i quali avranno la possibilità di dare libero sfogo alla propria creatività. Anche “Fotografando”, tramite la proiezione di una serie di immagini tematiche, parteciperà alla manifestazione. Il numero totale di espositori si aggira attorno ai 20, un numero che nel corso degli appuntamenti estivi non è mai stato raggiunto e che si deve all’entusiasmo del pubblico.

La data di novembre è stata scelta per recuperare il gran finale estivo che, pur essendo stato previsto per settembre, non era andato in scena a causa del maltempo. A dicembre inoltre, arriverà il vero piatto forte grazie alla “Christmas Edition” dell’oramai acclamatissimo mercatino, accompagnato da un caldo vin brûlé. In esposizione sulle bancarelle i visitatori potranno trovare ceramiche, abbigliamento, borse in crochet e gioielli, candele, illustrazioni e stampe, tutte realizzate a mano. Le sale di Villa Varda e le mostre al loro interno saranno aperte in modo tale da permettere alle guide de “Il Sacro Tiglio” di condurre i visitatori attraverso la storia delle famiglie nobili e dei mercanti Morpurgo che hanno abitato la magione.