Pordenone sempre più verde: piantati 7mila alberi, più di due per ogni bimbo nato

Il bilancio “verde” di Pordenone: 7mila alberi piantati in 8 anni.

È stato approvato dalla Giunta comunale di Pordenone il Bilancio Arboreo relativo al periodo 2016-2024, un documento che fotografa l’andamento degli interventi di piantumazione e abbattimento degli alberi nelle aree urbane pubbliche, come previsto dalla Legge 10/2013 sulle norme per lo sviluppo del verde urbano.

Secondo quanto riportato nel bilancio, negli ultimi otto anni a Pordenone sono stati piantati 7.122 alberi, a fronte di 2.087 abbattimenti. Il saldo complessivo risulta quindi positivo, con un incremento netto di 5.035 alberi.

Il documento fornisce anche un confronto tra il numero di nuovi alberi e quello delle nascite registrate in città nello stesso periodo. I dati ISTAT relativi al 2024 indicano 3.168 nuovi nati, corrispondenti a un rapporto di 2,25 alberi piantati per ogni nato. Un valore che supera l’obbligo sancito dalla Legge 113/1992, che prevede la messa a dimora di un albero per ciascun neonato.

Il bilancio viene presentato come parte dell’impegno dell’Amministrazione comunale nella gestione del verde urbano, con l’obiettivo di migliorarne la presenza e la qualità, riconoscendo il ruolo degli alberi in termini di benessere ambientale e qualità della vita cittadina. L’approvazione del documento rappresenta un momento di verifica delle politiche adottate nel corso degli anni, offrendo un quadro quantitativo degli interventi effettuati e fornendo uno strumento di monitoraggio utile anche per i futuri programmi di gestione del patrimonio arboreo.