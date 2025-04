Cuore e carattere: Rugby Udine supera Trento all’ultimo respiro

La partita tra Rugby Udine e Rugby Trento.

Vittoria emozionante per la Rugby Udine che, nella penultima giornata del campionato di Serie B, si impone in casa contro il Rugby Trento con il punteggio di 27-26, al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo secondo.

Nel primo tempo i friulani hanno dominato il possesso e occupato spesso i 22 metri avversari, senza però riuscire a concretizzare quanto creato. Nonostante ciò, Udine è riuscita a mantenere il vantaggio grazie alla stabilità del pacchetto di mischia, che ha conquistato numerose punizioni a favore. Prestazione di grande sostanza per il bianconero Jan Paulin, premiato Man of the Match per il suo contributo fondamentale nelle fasi statiche.

Il secondo tempo è stato più acceso e ricco di ribaltamenti di fronte. Alcune disattenzioni difensive hanno permesso al Rugby Trento di segnare e portarsi sorprendentemente in vantaggio per 24-26 negli ultimi minuti di gioco. Ma la reazione della Rugby Udine non si è fatta attendere: una spinta decisa nel finale ha permesso ai padroni di casa di conquistare una punizione allo scadere, proprio davanti ai pali. Calcio preciso e vittoria sigillata sul 27-26.

Un successo che dimostra il carattere e la determinazione della squadra, pronta a chiudere il campionato con lo stesso spirito e a costruire su queste basi il lavoro futuro.

Formazione: Zorzetto. Giuriati. Conti. Scalettaris. Rigutti. Barella. Occhialini. De Fazio. Cardin. Bizzotto. Macor. Burin. Morosanu. Venuto. Paulin.

A disposizione: Goi. Carniel. Not D. Muraro. Not M. Zadro.