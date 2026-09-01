Logistica, apre la filiale di Randazzo a Pordenone: 2mila metri quadrati e nuove assunzioni

La nuova filiale della Randazzo a Pordenone.

Una nuova filiale logistica a Pordenone per ampliare la presenza nel Nord Italia e gestire le attività di distribuzione in tutto il Friuli Venezia Giulia. Randazzo SRL prosegue il proprio percorso di crescita e, dal 1° settembre 2026, ha reso operativa la nuova sede pordenonese, nata nell’ambito della partnership con InPost Italia.

L’apertura rappresenta un ulteriore tassello nel piano di sviluppo dell’azienda, che tra il 2025 e il 2026 aveva già ampliato la propria rete con nuove strutture in Liguria, Toscana e Trentino-Alto Adige. Con l’arrivo in Friuli Venezia Giulia, Randazzo estende quindi la propria copertura operativa a un’altra area strategica del Nord Italia.

Una filiale da 2mila metri quadrati al servizio del Friuli Venezia Giulia

La nuova struttura di Pordenone si estende su circa 2.000 metri quadrati ed è stata progettata per sostenere la gestione quotidiana di importanti volumi di pacchi per conto di InPost Italia. Dalla filiale partiranno le attività logistiche destinate all’intero territorio regionale, con l’obiettivo di assicurare una distribuzione capillare e di contribuire allo sviluppo della rete di consegna out-of-home di InPost, basata anche su locker e punti di ritiro alternativi alla tradizionale consegna a domicilio.



L’avvio della sede pordenonese ha comportato anche nuove assunzioni dirette, sia per quanto riguarda i driver sia per il personale impegnato nelle attività di coordinamento. A supporto delle operazioni è stata inoltre predisposta una flotta di veicoli dedicati alla distribuzione sul territorio.

Dalla progettazione della sede alla gestione della flotta

Alla base delle nuove aperture c’è il modello organizzativo sviluppato negli anni da Randazzo SRL, che punta sulla gestione integrata delle diverse fasi dell’attività logistica.



L’azienda affianca i propri partner fin dall’avvio dei progetti, occupandosi dell’individuazione dell’infrastruttura più adatta e del suo allestimento, dell’organizzazione dei processi operativi e della gestione della flotta. A queste attività si aggiungono la selezione, la formazione e il coordinamento del personale, fino alla gestione quotidiana delle attività della filiale. Un modello che consente quindi di seguire l’intero ciclo operativo, dalla progettazione iniziale della struttura alla sua piena entrata in funzione.

Randazzo amplia la propria rete nel Nord Italia

Con l’apertura di Pordenone, Randazzo SRL consolida la propria presenza nel Nord Italia e prosegue il percorso di espansione avviato negli ultimi anni. L’investimento in Friuli Venezia Giulia punta contemporaneamente a rafforzare la rete logistica costruita insieme a InPost Italia, creare nuova occupazione sul territorio e sviluppare infrastrutture progettate sulle specifiche esigenze dei partner.



La nuova filiale pordenonese diventa così un nuovo punto di riferimento per le attività distributive regionali e un ulteriore passaggio nella crescita della collaborazione tra le due società.