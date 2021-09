Al via mercoledì 22 settembre il Recruiting Day a Pordenone.

Dopo Gorizia e Monfalcone, il settore metalmeccanico chiama per nuove assunzioni anche a Pordenone e provincia. Sono circa 50 le figure cercate per rispondere alle attuali esigenze di personale dichiarate da officine meccaniche e medie-grandi imprese del territorio per le quali l’agenzia per il lavoro Adhr Group ha organizzato, mercoledì 22 settembre presso la propria filiale in via Molinari 14, un Recruiting Day ad hoc e in presenza, al fine di conoscere e selezionare possibili candidati.

Le figure richieste.

Da operai specializzati – addetti alle macchine a controllo numerico, manutentori ma anche semplici addetti al montaggio – fino a figure da inserire in ufficio tecnico, che si possano occupare di progettazione, attività commerciale ma anche programmazione e pianificazione della produzione. Il comparto elettrico, poi, ha necessità di assumere manutentori e progettisti che si occupino di cablaggi elettrici, così come di attrezzisti.

“Le aziende di Pordenone per le quali curiamo questa ricerca – spiega Andreea Toma, recruitment specialist di Adhr Pordenone -, cercano persone che abbiano una formazione meccanica o una pregressa esperienza nelle mansioni specificate, ma anche periti neo diplomati. Quello che viene offerto è un’assunzione diretta in azienda per le figure più specializzate, che solitamente sono interessate a fare un salto professionale, oppure un contratto iniziale in somministrazione per tutti gli altri ruoli, finalizzato in ogni caso all’assunzione in azienda”.

La ricerca è rivolta sia a persone con diploma tecnico o qualifica professionale di perito, fino a laureati in ingegneria meccanica, gestionale o dei materiali. Per iscriversi e partecipare al Recruiting Day di mercoledì 22 settembre 2021, che si terrà dalle 9 alle 17.30 nella filiale ADHR Group di via Molinari 14 a Pordenone, è sufficiente e prenotarsi mandando il proprio cv a pordenone@adhr.it (inserendo in oggetto “Recruiting Day”) o chiamando il numero 0434. 524600.

