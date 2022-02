L’anziano ustionato alle gambe a Povoletto.

Paura per un uomo nel primo pomeriggio di oggi a Povoletto. Si tratta di un anziano che, mentre stava bruciando delle ramaglie in via Repubblica, per cause in corso di accertamento è rimasto ustionato alle gambe.

Erano le 14.15 ed è subito scattato l’allarme. Sul posto sono prontamente arrivati in soccorso i vigili del fuoco di Udine e i sanitari del 118, che hanno provveduto alle prime cure.

L’anziano protagonista della vicenda non sarebbe in gravi condizioni, ma è stato comunque portato in ospedale a Udine per accertamenti. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere le fiamme e mettere l’area in sicurezza.

