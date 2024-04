Due distillerie friulane tra le 100 eccellenze dell’anno secondo Forbes

La tradizione della grappa in Friuli: Tosolini e Domenis.

La tradizione che si fa eccellenza: la grappa friulana piace sempre di più e lo dimostrano i recenti riconoscimenti a due storiche distillerie della nostra terra, la Bepi Tosolini di Povoletto e la Domenis di Cividale del Friuli. Le due realtà regionali, infatti, sono state inserite tra le 100 eccellenze italiane dell’anno secondo la rivista Forbes.

Domenis1898.

“Domenis1898 – cita Forbes – ha sviluppato 125 anni di sapienza e maestria trasmessa nella qualità dei suoi prodotti: spirits moderni nel gusto e nello stile, che mantengono intatti tutti i valori caratteristici dell’arte della distillazione italiana e che da sempre hanno contraddistinto lo storico marchio. Negli anni ha studiato e sviluppato le migliori grappe friulane portando sul mercato anche alcuni gin”.

E ancora: “Da quattro generazioni l’azienda tramanda il proprio know-how e la passione per i distillati di alta gamma, fonde tradizione e innovazione per soddisfare i palati più esigenti del pubblico e di un mercato in continua evoluzione, pur restando fedele alle proprie origini e mostrando un indissolubile legame con il territorio unito a un forte rispetto per l’ambiente”

Bepi Tosolini.

“La storia di Bepi Tosolini nel mondo della distillazione – riporta ancora la rivista -, inizia ad Udine nel 1943 quando Bepi Tosolini inizia la sua avventura impegnandosi a trasformare la grappa da distillato di semplici origini contadine a prodotto d’elezione. La distilleria di sior Bepi – all’anagrafe cavalier Giuseppe Tosolini – seleziona e raccoglie a mano la migliore uva per ottenere una vinaccia che dia vita a una nuova idea di grappa: profumata, fragrante, unica“.

“Bepi Tosolini ha saputo rivoluzionare anche il metodo di produzione dei distillati, facendo appositamente costruire degli alambicchi a vapore con azionamento manuale, ancora oggi utilizzati in distilleria”.

La distilleria Tosolini, tra l’altro, ha partecipato al Vinitaly di Verona dove ha presentato le sue novità, tra cui la nuova grappa invecchiata in botti di Mezcal, nata da un selezionato blend di uve ed uno speciale invecchiamento che le conferisce note affumicate e sorprendenti.