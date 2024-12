La truffa del finto carabiniere miete un’altra vittima.

Ancora un caso di truffa ai danni di anziani: nel pomeriggio di ieri, un uomo, che si è finto carabiniere, ha contattato via telefono una 89enne di Povoletto. Con tono allarmante, ha raccontato che il figlio della donna era stato coinvolto in un grave incidente stradale, chiedendo un pagamento immediato per coprire le presunte spese urgenti.

Poco dopo la telefonata, un uomo si è recato direttamente a casa dell’anziana, dove la donna, spaventata e convinta della necessità di aiutare il figlio, ha consegnato 2.000 euro in contanti. Solo successivamente, rendendosi conto della truffa, la vittima ha allertato i carabinieri: sul posto, quelli della stazione di Feletto Umberto, intervenuti sul posto per raccogliere la denuncia e avviare le indagini.