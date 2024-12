Dopo il “giallo” di Gorizia, l’annuncio di Elisa: “Qui le mie radici, presto un evento speciale in Friuli”

Sui social, Elisa annuncia un evento speciale in Friuli.

Pochi giorni fa il giallo dell’annunciato, e poi smentito dalla cantante, concerto per Go!2025; ora Elisa sgombera il campo dai fraintendimenti e, con una dichiarazione d’amore alla sua terra, annuncia un evento speciale in Friuli.

Tutto è nato qualche giorno fa quando sui media è stata pubblicata la notizia (sulla base di un documento di PromoTurismo Fvg che stanziava 500mila euro per l’operazione) di un concerto dell’artista monfalconese all’aviosuperficie di Gorizia, nell’ambito degli eventi della Capitale Europea della Cultura. La gioia dei fan, però, è durata poco: Elisa stessa l’ha smentita con una storia su Instagram, spiegando chiaramente che non avrebbe suonato per Go!2025.

Ma forse per lenire la delusione del suo pubblico (e qualche polemica), ecco che ieri è arrivato un nuovo annuncio, sempre via social, in cui l’artista ha anticipato un progetto che riguarderà proprio la nostra regione: “Mi sento profondamente legata al Friuli – dice la cantante -, chi mi segue lo sa e parlano per me le canzoni in cui lo cito e i tanti video che ho voluto girare qui: da Luce (Tramonti a nord est) a Broken a Ogni Istante. Le foto delle copertine dei dischi. La mia musica è legata a questi posti e si sa“.

“Io vivo qui da sempre – continua la storia su Instagram -, e non ho mai voluto lasciare la mia terra e la mia gente, le mie radici. Se avessi potuto fare quel concerto a Gorizia lo avrei fatto subito. Ma non abbiamo potuto per problemi legati ad aspetti logistici. Non avendo mai potuto confermate il concerto, non l’ho mai annullato! Non ci sono state docce fredde e i rapporti con i vertici di PromoTurismo Fvg e Regione sono ottimi, tant’è che stiamo lavorando insieme a un progetto speciale che si svolgerà proprio in Friuli. Presto vi potremo dire di più, ma siamo molto orgogliosi di portare un evento così magico e ambizioso nella nostra terra”.