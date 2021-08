La riconversione del sistema di riscaldamento a Povoletto.

Povoletto è la prima amministrazione pubblica italiana ad adottare lo standard di qualità “Qm Impianti termici a legna” per la sostituzione di un sistema di riscaldamento a gasolio con uno a biomassa legnosa. L’impianto si trova nella frazione Marsure di Sotto e collega cinque edifici: la scuola primaria, quella secondaria, la palestra, la mensa e gli spogliatoi.

Quello che può sembrare un piccolo intervento racchiude in sé l’importante messaggio ambientale dell’amministrazione comunale nel passare all’uso di una fonte rinnovabile come la biomassa legnosa di origine locale. A questo si aggiunge un altro importante messaggio, ovvero quello di richiedere che tale transizione venga progettata e realizzata seguendo uno standard di qualità, a garanzia di un risultato sostenibile anche dal punto di vista economico e riducendo al minimo le

emissioni in atmosfera.

Al primo incontro di presentazione del 25 agosto scorso hanno preso parte Samuele Giacometti dell’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia nella veste di Q-responsabile, Enrico Fasano e Marco Mosco di Chiurlo Tec, concessionario per la realizzazione e gestione dell’impianto, Federico Cisint di Marchiori Energie, la società responsabile della progettazione.

