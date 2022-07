L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco.

Ennesimo incendio in questi giorni difficili per il Friuli Venezia Giulia. Le fiamme questa volta sono divampate in un campo di Povoletto.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di San Daniele, il rogo è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica.