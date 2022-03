Un pizzaiolo di Povoletto premiato dall’associazione Mani D’Oro

Il riconoscimento dall’associazione di Napoli

“Mamma che pizza“, pizzeria di Povoletto, ha ricevuto il riconoscimento da parte di una delle più importanti associazioni che si occupano di pizza napoletana. In particolare è stato premiato il suo pizzaiolo, nonché titolare, Lorenzo Acampora.

Lorenzo ha 32 anni e fa questo lavoro da quando ne aveva 15. Lungo tutta la sua esperienza, fatta di costante aggiornamento, non sono certo mancate le soddisfazioni. Acampora non è infatti solo titolare e cuoco della pizzeria “Mamma che pizza”, ma è anche istruttore pizzaiolo per l’Accademia Pizzaioli.

L’ultimo riconoscimento ricevuto, viene dall’associazione Mani D’Oro, che si occupa di promuovere e tutelare la pizza napoletana in Italia e nel mondo. L’associazione riunisce alcuni tra i più talentuosi pizzaioli d’Italia, organizzando corsi e distribuendo, tra le altre cose, alcuni specifici riconoscimenti.

Lorenzo Acampora ha ricevuto il riconoscimento di “Artista pizzaiolo napoletano“. Un premio per tutto il lavoro fatto di cui si dice “estremamente soddisfatto”.

